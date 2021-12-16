Можно ли одновременно заразиться «Омикроном» и «Дельтой»

По словам Бертона, число госпитализаций из-за «Омикрона» сопоставимо с последствиями «Дельты». Так или иначе любой из штаммов, тем более если это будет новая мутация, опасен в первую очередь для людей с ослабленным иммунитетом.

«В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и «Омикрон» начнёт инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «Дельтой». Это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что даёт возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения», — подчеркнул Бертон.