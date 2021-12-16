Наука и технологии
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Можно ли одновременно заразиться «Омикроном» и «Дельтой»Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом
Главный медицинский специалист американкой компании Moderna Пол Бертон на заседании комитета по вопросам науки и технологиям палаты общин Великобритании предупредил о том, что штаммы «Омикрон» и «Дельта» будут сосуществовать, что может привести к рекомбинации вируса и появлению более сложных и опасных мутаций.
По словам Бертона, число госпитализаций из-за «Омикрона» сопоставимо с последствиями «Дельты». Так или иначе любой из штаммов, тем более если это будет новая мутация, опасен в первую очередь для людей с ослабленным иммунитетом.
«В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и «Омикрон» начнёт инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «Дельтой». Это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что даёт возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения», — подчеркнул Бертон.
Источник: Express