Можно ли создать специальное антикоронавирусное молоко

По словам учёных, эта идея уже реализована. Готовые антитела достаточно давно применяются для лечения различных заболеваний, особенно это важно при тяжёлом течении болезни.

Но специалисты предупредили, что чужеродные антитела могут быть причиной ряда тяжёлых иммунопатологических реакций при их получении человеком, который болен коронавирусом. В отношении молока коров и коз, чтобы делать какие-то выводы о состоятельности этого метода, необходимо провести множество исследований.

«В Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии под руководством профессора Владимира Андриановича Алешкина еще в начале 90-х годов прошлого столетия была разработана и внедрена в практику технология перорального (то есть, через рот) применения антител человека. КИП – комплексный иммуноглобулиновый препарат для приема внутрь, представляющий собой смесь антител, с успехом применяется до сих пор для лечения острых кишечных инфекций. Проведенные исследования подтвердили, что антитела не разрушаются в желудочно-кишечном тракте, при приеме внутрь сохраняют свои свойства», — рассказали эксперты.