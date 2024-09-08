Можно ли спать со смартфоном под подушкой

Врач-терапевт Анастасия Агаева из «СберЗдоровье» предупредила о рисках, связанных с использованием смартфонов во время сна. Она подчеркнула, что нельзя оставлять заряжающийся телефон под подушкой, так как это может привести к перегреву устройства и даже возгоранию. Хотя на сегодняшний день вред от электромагнитных волн, излучаемых смартфонами, не доказан, Всемирная организация здравоохранения все же рекомендует не засыпать рядом с ними.

Агаева отметила, что ВОЗ рассматривает радиочастотные электромагнитные поля как потенциально канцерогенные, что добавляет поводов для осторожности. Эксперты по сну также советуют избегать использования смартфонов непосредственно перед сном. Синий свет, излучаемый экранами, подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за качество сна.

Таким образом, чтобы улучшить свой сон и снизить риски, лучше ограничить время, проведённое с телефоном перед засыпанием, и обеспечить безопасное место для зарядки устройства. Забота о здоровье и качестве сна должна стать приоритетом, особенно в эпоху, когда смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни.