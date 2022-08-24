Можно ли увеличить количество памяти в MacBook с новым «домашним» набором для починки от Apple

Практически сразу у пользователей возник вопрос — а можно ли таким образом «прокачать» свой ноутбук, установив больше оперативной или постоянной памяти? Как выяснилось, нет, нельзя.

Всё дело в том, что при покупке запчастей, необходимо ввести серийный номер вашего MacBook. В результате Apple проверит, что именно у вас за устройство и предложить купить только подходящие ему компоненты.

Подтвердили это и сотрудники службы поддержки Self Service Repair. Они заявили, что покупаемые запасные части должны соответствовать оригинальной конфигурации устройства. В противном случае пользователь может «столкнуться с проблемой, которая не позволит завершить ремонт".