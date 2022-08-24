Можно ли увеличить количество памяти в MacBook с новым «домашним» набором для починки от Apple

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Можно ли увеличить количество памяти в MacBook с новым «домашним» набором для починки от AppleЭто мог бы быть отличный лайфхак
Пару дней назад Apple расширила программу самостоятельного ремонта, включив в неё MacBook Air и MacBook Pro на базе чипа M1. Это значит, что владельцы данных моделей смогут купить и установить запасные экраны, батареи и даже материнские платы.
Практически сразу у пользователей возник вопрос — а можно ли таким образом «прокачать» свой ноутбук, установив больше оперативной или постоянной памяти? Как выяснилось, нет, нельзя.
Всё дело в том, что при покупке запчастей, необходимо ввести серийный номер вашего MacBook. В результате Apple проверит, что именно у вас за устройство и предложить купить только подходящие ему компоненты.
Подтвердили это и сотрудники службы поддержки Self Service Repair. Они заявили, что покупаемые запасные части должны соответствовать оригинальной конфигурации устройства. В противном случае пользователь может «столкнуться с проблемой, которая не позволит завершить ремонт".