Можно ли восстановить лёгкие курильщиков

По словам специалиста, положительные изменения и вправду возможны. Так, несмотря на то, что не всегда удается полностью восстановить структурные изменения лёгких, специалистам удаётся значительно улучшить их здоровье и функцию. Для этого, правда, пациенты вынуждены полностью отказаться курения.

При этом, отметил Зинченко, степень восстановления органа зависит от общего состояния здоровья, продолжительности курения и существующих повреждений.

Важно понимать, что лёгкие обладают свойством самоочищения. Также в течение первого дня после отказа от сигарет, у человека снижается уровень угарного газа в крови, а уровень кислорода приходит в норму.