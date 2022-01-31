Можно ли восстановить обоняние после COVID-19 при помощи абсента

Так, например, один из пользователей портала Pikabu написал, что смог вернуть себе потерянную способность ощущать запахи при помощи горячительного напитка. По его словам, для этого было достаточно выпить 100 мл абсента в течение 30 минут.

Развеять заблуждение по поводу подобной «народной» медицины взялся врач-лор Владимир Зайцев. По словам эксперта, всё это — не более, чем сказка для доверчивых людей. При этом специалист даже допустил, что речь идёт о рекламном ходе производителей абсента.