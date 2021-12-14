Можно ли вылечить коронавирус лекарством против алкоголизма

Это применяемый в терапии алкоголизма препарат дисульфирам. Было отмечено, что благодаря препарату риск заболевания коронавирусом составил 34%, никто из пациентов не умер. Кондрахин заметил, что такого процента недостаточно, чтобы делать какие-либо выводы, нужно 80% или хотя бы 65-70%., поэтому необходимы дальнейшие исследования. Но главное, по его мнению, это возможные побочные эффекты.

«Могут быть побочные действия на попадание спирта в организм. Большинство препаратов, которыми мы обрабатываем руки, на основе спирта, соответственно, вдыхаются пары спирта. Такие вещества, как корвалол, валокордин, валерьянка спиртосодержащие. Можно ли применять? Скорее всего, нет, поэтому я пока настороженно отношусь к этому препарату», — подчеркнул российский специалист.