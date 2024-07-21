Можно ли взломать умную колонку с «Алисой»

Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» имеет очень высокий уровень безопасности, так что пользователям не стоит беспокоиться, хотя вероятность взлома все же существует. Об этом рассказал директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. По его словам, безопасность всегда на первом месте, и над этим работают непрерывно, вовлекая отдельные команды для каждого крупного продукта.

«Яндекс» также привлекает внешние компании для попыток взлома своих сервисов и независимой оценки их безопасности. Тем не менее, абсолютно любой продукт в мире можно взломать, и поэтому команда безопасности «Яндекса» старается предвосхищать угрозы и предотвращать возможный ущерб для пользователей. Масюк подчеркнул, что их специалисты ежедневно выявляют и устраняют потенциальные проблемы безопасности, ведь каждая обнаруженная уязвимость — это потенциал для взлома.

Хотя «Яндекс» уверяет, что уровень безопасности «Алисы» очень высок, инциденты все же могут случаться, и это не исключение из мировой практики. Важно быстро реагировать и постоянно инвестировать в технологии защиты, чтобы обеспечить максимальную безопасность для пользователей, заявил Масюк.