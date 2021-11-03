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Можно ли заболеть простудой, не выходя из дома

И как избежать заражения домоседам
РИА Новости взяло интервью у главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, в рамках которого он рассказал, как снизить риск заболевания ОРВИ, пребывая большую часть дня дома.
Можно ли заболеть простудой, не выходя из дома

Так, специалист отметил, что уменьшить вероятность заболевания можно обеспечив комфортный уровень температуры и правильное проветривание помещения. В частности, при выходе из комнаты следует убедиться, что в ней не наблюдается сквозняка.

По мнению врача, регулярное проветривание комнаты и влажную уборку необходимо включить в список санитарных мер, снижающих риск заболевания в период циркулирования гриппа и пандемии коронавируса. Последняя позволит уменьшить концентрацию частиц вируса в воздухе и на поверхностях.

Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме”, — обратил внимание специалист.

Источник: РИА Новости