Можно ли заболеть простудой, не выходя из дома

Так, специалист отметил, что уменьшить вероятность заболевания можно обеспечив комфортный уровень температуры и правильное проветривание помещения. В частности, при выходе из комнаты следует убедиться, что в ней не наблюдается сквозняка.

По мнению врача, регулярное проветривание комнаты и влажную уборку необходимо включить в список санитарных мер, снижающих риск заболевания в период циркулирования гриппа и пандемии коронавируса. Последняя позволит уменьшить концентрацию частиц вируса в воздухе и на поверхностях.

“Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме”, — обратил внимание специалист.