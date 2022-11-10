Можно ли заболеть старческим слабоумием в молодом возрасте

По словам врача, деменция может проявиться в возрасте 25-28 лет и в целом до 65. Но таких людей меньше 1%.

Как правило, у молодых людей деменция развивается в силу генетики. Если болезнь Альцгеймера проявилась в 65, вряд ли это обусловлено генетически, если раньше, скорее всего, это генетика.

Аникина отметила, что если деменция дебютирует в молодом возрасте, то протекает тяжело в любой нейродегенерации. Это значит, что организм не смог сдержать болезнь так рано.

«В целом мы говорим про классический дебют болезни Альцгеймера всё-таки в возрасте старше 65 лет. Но есть болезнь Альцгеймера с ранним началом, и там можно заболеть примерно в 25–28 лет и до 65», — сообщила врач.

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