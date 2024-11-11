Наука и технологии
Опубликовано 11 ноября 2024, 00:53
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Можно ли заработать на втором сезоне «тапалки» про хомяка

Шанс есть, но шансов даже меньше чем во время первого запуска проекта
Россиянам рассказали, удастся ли заработать на втором сезоне Hamster Kombat
Можно ли заработать на втором сезоне «тапалки» про хомяка
© riamo.ru

Проект HMSTR продолжает привлекать внимание инвесторов, но вложения в него связаны с большими рисками. Финансовый аналитик Владислав Антонов из BitRiver отметил, что проект показывает явные признаки угасания: объёмы торгов падают, инвесторы теряют доверие, а команда не выполняет свои обещания. Он подчеркнул, что резкое сокращение объёмов торгов — до $ 11 млн на Binance и $ 1,36 млн на Bybit — говорит о потере интереса к проекту, а текущая цена токена, упавшая до $ 0,0023, свидетельствует о серьёзных проблемах.

Рост стоимости токена возможно только в случае, если рынок криптовалют начнёт восстанавливаться. По словам Дениса Астафьева, основателя инвесткомпании SharesPro, в условиях роста цен на Bitcoin, Ethereum и другие монеты на 20−30%, HMSTR может подниматься вместе с рынком, особенно учитывая, что его капитализация и активные пользователи сравнимы с конкурентами. Однако Астафьев сомневается, что токен вернётся к прежним уровням, особенно после разочарования аудитории.

Эксперты уверены, что интерес к игре стремительно угасает. Люди перестали играть в HMSTR, и проект больше не вызывает энтузиазма у пользователей. Это подтверждает мнение аналитиков, которые видят в текущем положении проекта серьёзные угрозы для дальнейшего роста.