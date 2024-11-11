Можно ли заработать на втором сезоне «тапалки» про хомяка

Проект HMSTR продолжает привлекать внимание инвесторов, но вложения в него связаны с большими рисками. Финансовый аналитик Владислав Антонов из BitRiver отметил, что проект показывает явные признаки угасания: объёмы торгов падают, инвесторы теряют доверие, а команда не выполняет свои обещания. Он подчеркнул, что резкое сокращение объёмов торгов — до $ 11 млн на Binance и $ 1,36 млн на Bybit — говорит о потере интереса к проекту, а текущая цена токена, упавшая до $ 0,0023, свидетельствует о серьёзных проблемах.

Рост стоимости токена возможно только в случае, если рынок криптовалют начнёт восстанавливаться. По словам Дениса Астафьева, основателя инвесткомпании SharesPro, в условиях роста цен на Bitcoin, Ethereum и другие монеты на 20−30%, HMSTR может подниматься вместе с рынком, особенно учитывая, что его капитализация и активные пользователи сравнимы с конкурентами. Однако Астафьев сомневается, что токен вернётся к прежним уровням, особенно после разочарования аудитории.

Эксперты уверены, что интерес к игре стремительно угасает. Люди перестали играть в HMSTR, и проект больше не вызывает энтузиазма у пользователей. Это подтверждает мнение аналитиков, которые видят в текущем положении проекта серьёзные угрозы для дальнейшего роста.