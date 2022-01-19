Можно ли заразиться COVID-19 от хомяков — отвечает Роспотребнадзор

По словам специалиста, на данный момент нет точной информации, насколько вообще история с заражением от хомяков соответствует действительности. При этом эксперт заявила, что на сегодняшний день нет оснований полагать, что именно хомяки являются главным источником заражения.

В то же время она не стала отрицать самого факта, что подобная передача инфекции возможна.

Напомним, что ранее стало известно о решении уничтожить множество хомяков из Гонконга в связи с обнаружением 11 положительных образцов, взятых у них.