Можно ли заразиться ОРВИ и другими инфекциями при получении посылки

Можно ли заразиться ОРВИ и другими инфекциями при получении посылкиОбъяснил врач
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов предупредил, что при получении посылки можно заразиться респираторными и некоторыми кишечными инфекциями.
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Как отметил врач, если, например, упаковщик или курьер больны, чихают и кашляют, инфицируется поверхность посылки. При получении от неё можно заразиться, если патоген ещё активен. При этом можно заболеть всерьёз.
Это справедливо и для ОРВИ, и для некоторых видов кишечных инфекций. К ним относятся сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер, кишечная палочка, вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы. Такими бактериальными инфекциями можно заразиться при получении готовой еды.
При этом Коновалов отметил, что, хоть вероятность заражения и существует, в большинстве случаев болезни распространяются иначе.
«Такие патогены могут сохраняться на продуктах питания и предметах обихода несколько дней, и если нет привычки мыть руки перед приёмом пищи и есть полная уверенность в стерильности доставляемых продуктов, человек действительно может заразиться», — подчеркнул специалист.