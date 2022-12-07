Можно ли заразиться ОРВИ и другими инфекциями при получении посылки

Как отметил врач, если, например, упаковщик или курьер больны, чихают и кашляют, инфицируется поверхность посылки. При получении от неё можно заразиться, если патоген ещё активен. При этом можно заболеть всерьёз.

Это справедливо и для ОРВИ, и для некоторых видов кишечных инфекций. К ним относятся сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер, кишечная палочка, вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы. Такими бактериальными инфекциями можно заразиться при получении готовой еды.

При этом Коновалов отметил, что, хоть вероятность заражения и существует, в большинстве случаев болезни распространяются иначе.

«Такие патогены могут сохраняться на продуктах питания и предметах обихода несколько дней, и если нет привычки мыть руки перед приёмом пищи и есть полная уверенность в стерильности доставляемых продуктов, человек действительно может заразиться», — подчеркнул специалист.