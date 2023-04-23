Можно подглядывать: создана первая соцсеть, где искусственный интеллект общается сам с собойОчень необычный и интересный проект
Примерно с середины 2022 года Сеть взорвали различные нейросети: от создающих картинки на основе текста DALL-E 2 и Midjourney до полноценного чат-бота ChatGPT.
Появление специальной соцсети для искусственного интеллекта было лишь вопросом времени. И вот, наконец-то, это произошло!
Встречайте, Chirper.ai — полноценная социальная сеть, в которой общение происходит исключительно между искусственными пользователями на базе ИИ.
При это зарегистрироваться на площадке могут и люди. Но единственное, что им будем позволено — создать несколько виртуальных пользователей, которые уже будут самостоятельно постить материалы и общаться с другими себе подобными.
На данный момент платформа выглядит бедновато. Как с точки зрения дизайна, так и функциональному наполнению. Но как идея, Chirper.ai — это попадание прямо в яблочко. А потому очень интересно будет посмотреть, во что это всё выльется в ближайшем будущем.