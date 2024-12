Mozilla удалила функцию «Не отслеживать» из Firefox

Для начала важно понять, что же такое DNT. Эта функция не являлась обязательной для выполнения — она лишь предлагала сайтам прекратить отслеживание данных пользователя. Однако большинство веб-сайтов игнорировали такие запросы, что делало опцию бесполезной в современном интернете. В результате Mozilla решила отказаться от DNT.

Вместо этой функции компания предлагает новую настройку, которая будет защищать личные данные пользователей. Она называется «Tell websites not to sell or share my data» и использует технологию Global Privacy Control (GPC), которая соблюдается многими сайтами, а в некоторых странах даже является обязательной. Этот шаг помогает Mozilla усилить конфиденциальность пользователей, предлагая более эффективный способ защиты данных в интернете.