Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2024, 20:06
1 мин.

Mozilla удалила функцию «Не отслеживать» из Firefox

Вместо неё предлагается новая опция для защиты данных
Mozilla убрала функцию «Не отслеживать» (DNT) из браузера Firefox, который был первым браузером, внедрившим эту опцию в 2009 году. Изменение вступит в силу для всех пользователей, установивших версию 135 и выше, однако некоторые пользователи уже заметили отсутствие этой функции в настройках.
Mozilla удалила функцию «Не отслеживать» из Firefox

© Ferra.ru

Для начала важно понять, что же такое DNT. Эта функция не являлась обязательной для выполнения — она лишь предлагала сайтам прекратить отслеживание данных пользователя. Однако большинство веб-сайтов игнорировали такие запросы, что делало опцию бесполезной в современном интернете. В результате Mozilla решила отказаться от DNT.

Вместо этой функции компания предлагает новую настройку, которая будет защищать личные данные пользователей. Она называется «Tell websites not to sell or share my data» и использует технологию Global Privacy Control (GPC), которая соблюдается многими сайтами, а в некоторых странах даже является обязательной. Этот шаг помогает Mozilla усилить конфиденциальность пользователей, предлагая более эффективный способ защиты данных в интернете.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#MOZILLA
,
#Mozilla Firefox