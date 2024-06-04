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Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2024, 13:59
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Mr. Beast стал самым популярным YouTube-каналом

Прошлый лидер продержался 5 лет
Популярный YouTube-канал MrBeast стал самым популярным на платформе, обогнав индийский музыкальный лейбл T-Series.
Mr. Beast стал самым популярным YouTube-каналом
© The Verge

Ранее именно он занимал первое место по числу подписчиков, которое ему удалось вырвать у PewDiePie в 2019 году.

Джимми Дональдсон объявил о своём достижении в посте, где отметил, что его канал MrBeast «отомстил» за PewDiePie, опередив T-Series.

Вскоре после этого он опубликовал скриншот, на котором видно, что за один день его канал набрал 2 млн подписчиков, что стало рекордом для MrBeast. По данным трекера Social Blade, теперь у MrBeast 268 млн подписчиков.

Напомним, что в 2019 году Дональдсон активно поддерживал кампанию PewDiePie по сохранению первого места, размещая рекламные щиты с призывами подписаться на него и появляясь на Супербоуле с друзьями в футболках, на которых было написано «SUB 2 PEW DIE PIE».

Учитывая недавний прирост подписчиков на канале MrBeast, маловероятно, что T-Series сможет быстро наверстать упущенное.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#рекорд
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#Google
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#YOUTUBE