Mr. Beast стал самым популярным YouTube-каналом

Ранее именно он занимал первое место по числу подписчиков, которое ему удалось вырвать у PewDiePie в 2019 году.

Джимми Дональдсон объявил о своём достижении в посте, где отметил, что его канал MrBeast «отомстил» за PewDiePie, опередив T-Series.

Вскоре после этого он опубликовал скриншот, на котором видно, что за один день его канал набрал 2 млн подписчиков, что стало рекордом для MrBeast. По данным трекера Social Blade, теперь у MrBeast 268 млн подписчиков.

Напомним, что в 2019 году Дональдсон активно поддерживал кампанию PewDiePie по сохранению первого места, размещая рекламные щиты с призывами подписаться на него и появляясь на Супербоуле с друзьями в футболках, на которых было написано «SUB 2 PEW DIE PIE».

Учитывая недавний прирост подписчиков на канале MrBeast, маловероятно, что T-Series сможет быстро наверстать упущенное.