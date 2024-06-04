Mr. Beast стал самым популярным YouTube-каналом

Mr. Beast стал самым популярным YouTube-каналомПрошлый лидер продержался 5 лет
Ранее именно он занимал первое место по числу подписчиков, которое ему удалось вырвать у PewDiePie в 2019 году.
Джимми Дональдсон объявил о своём достижении в посте, где отметил, что его канал MrBeast «отомстил» за PewDiePie, опередив T-Series.
Вскоре после этого он опубликовал скриншот, на котором видно, что за один день его канал набрал 2 млн подписчиков, что стало рекордом для MrBeast. По данным трекера Social Blade, теперь у MrBeast 268 млн подписчиков.
Напомним, что в 2019 году Дональдсон активно поддерживал кампанию PewDiePie по сохранению первого места, размещая рекламные щиты с призывами подписаться на него и появляясь на Супербоуле с друзьями в футболках, на которых было написано «SUB 2 PEW DIE PIE».
Учитывая недавний прирост подписчиков на канале MrBeast, маловероятно, что T-Series сможет быстро наверстать упущенное.