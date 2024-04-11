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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 23:06
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МРТ и машинное обучение помогут предсказывать эмоции

В мыслях людей
Исследователи из Центра по нейронаучным исследованиям (ЦНИ) Института базовых наук (ИБН) в сотрудничестве с Дартмутским колледжем смогли предсказать субъективные чувства в мыслях людей, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) и алгоритмы машинного обучения. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, открывает новые горизонты понимания человеческого мозга.
МРТ и машинное обучение помогут предсказывать эмоции

© Ferra.ru

Исследование показало, что возможно разработать модели предсказания эмоционального состояния в ходе спонтанных мыслей, объединив персональные повествования с данными МРТ. Участники исследования в одиночных интервью создавали персонализированные повествования, отражающие их прошлый опыт и эмоции. Пока они читали истории внутри МРТ, их мозговая активность записывалась.

Полученные данные были использованы для обучения предсказательных моделей, которые декодировали «эмоциональные измерения» мыслей в реальном времени. Исследователи выявили важность различных сетей в предсказании субъективных ощущений и их связь с различными частями мозга.

Модели также успешно предсказывали эмоции не только во время чтения историй, но и в процессе свободного мышления или в состоянии покоя. Это открытие открывает новые перспективы в понимании внутренних состояний и помогает в оценке психического благополучия.