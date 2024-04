МРТ и машинное обучение помогут предсказывать эмоции

В мыслях людей

Исследователи из Центра по нейронаучным исследованиям (ЦНИ) Института базовых наук (ИБН) в сотрудничестве с Дартмутским колледжем смогли предсказать субъективные чувства в мыслях людей, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) и алгоритмы машинного обучения. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, открывает новые горизонты понимания человеческого мозга.