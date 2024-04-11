МРТ и машинное обучение помогут предсказывать эмоции

Исследование показало, что возможно разработать модели предсказания эмоционального состояния в ходе спонтанных мыслей, объединив персональные повествования с данными МРТ. Участники исследования в одиночных интервью создавали персонализированные повествования, отражающие их прошлый опыт и эмоции. Пока они читали истории внутри МРТ, их мозговая активность записывалась.

Полученные данные были использованы для обучения предсказательных моделей, которые декодировали «эмоциональные измерения» мыслей в реальном времени. Исследователи выявили важность различных сетей в предсказании субъективных ощущений и их связь с различными частями мозга.

Модели также успешно предсказывали эмоции не только во время чтения историй, но и в процессе свободного мышления или в состоянии покоя. Это открытие открывает новые перспективы в понимании внутренних состояний и помогает в оценке психического благополучия.