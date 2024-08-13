МРТ сердца заменит инвазивные тесты для диагностики сердечной недостаточности

Исследование, опубликованное в журнале ESC Heart Failure, выявило ключевые факторы риска для повышения давления в сердце: возраст старше 70 лет, высокое кровяное давление, ожирение, употребление алкоголя и мужской пол.

Анализ данных более 39 тысяч участников биобанка Великобритании продемонстрировал, что изменения давления, обнаруженные с помощью МРТ, могут определить риск сердечной недостаточности без необходимости в инвазивных процедурах. Пациенты с повышенным давлением, выявленным МРТ, имели пятикратный риск развития сердечной недостаточности в течение шести лет.

Доктор Панкаж Гарг из Медицинской школы Норвича отметил, что результаты исследования подчеркивают потенциал МРТ сердца в качестве замены традиционных диагностических тестов. Исследование также привело к разработке модели, позволяющей прогнозировать риск сердечной недостаточности и обеспечивать раннее выявление и лечение.