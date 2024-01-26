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Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 16:59
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MSI подтвердила наличие проблем с BIOS в видеокартах RTX 4070 Ti SUPER

И выпустила обновление
MSI официально признала наличие проблем с BIOS у своей видеокарты RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X. Компания принесла извинения пользователям и предоставила обновления для всех своих видеокарт этой серии.

Обзоры видеокарты от Nvidia вышли 23 и 24 числа этого месяца, однако отзывы различных международных СМИ, включая TechPowerUp, ComputerBase и The Verge, сообщили, что RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X имеют проблемы, а их производительность ниже ожидаемой примерно на 5%. Согласно сообщениям, в оригинальной версии BIOS 95.03.45.40.58 видеокарта MSI RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X практически не показывала прироста производительности по сравнению с RTX 4070 Ti.

В ответ MSI выпустила обновление BIOS версии 95.03.45.40.DC, однако Nvidia заявила, что производительность карты под этим BIOS все еще «на 3% ниже ожидаемых показателей». Впоследствии MSI выпустила еще одно обновление, последнюю версию BIOS 95.03.45.40.F0, которая позволила привести производительность в соответствие с конкурентами. Но обновление вышло поздно и некоторые СМИ не смогли обновить данные.