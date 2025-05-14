MSI представит настольный ИИ-суперкомпьютер на базе Nvidia DGX на Computex 2025

Опубликовано 14 мая 2025, 03:001 мин.
MSI представит настольный ИИ-суперкомпьютер на базе Nvidia DGX на Computex 2025Новая система получит чип GB10 и поддержку LLM до 405 млрд параметров
MSI анонсировала, что на выставке Computex 2025 в конце мая представит ряд новых продуктов, включая настольный ИИ-суперкомпьютер EdgeXpert MS-C931. Устройство построено на платформе Nvidia DGX Spark и оснащено чипом GB10 Grace Blackwell.
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Суперкомпьютер способен достигать производительности в 1000 TOPS FP4 благодаря архитектуре Nvidia Blackwell и пятому поколению тензорных ядер. В нем реализована связь NVLink-C2C с процессором Nvidia Grace на базе Arm, который включает 20 энергоэффективных ядер. Также заявлена поддержка сетей ConnectX 7, 128 ГБ объединенной памяти и до 4 ТБ хранилища NVMe.
MS-C931 ориентирован на работу с крупными языковыми моделями — его возможности позволяют запускать ИИ-модели до 200 миллиардов параметров, а при использовании двух чипов — до 405 миллиардов. Устройство уже поставляется с установленным ПО Nvidia для ИИ.