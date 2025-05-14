MSI представит настольный ИИ-суперкомпьютер на базе Nvidia DGX на Computex 2025

Суперкомпьютер способен достигать производительности в 1000 TOPS FP4 благодаря архитектуре Nvidia Blackwell и пятому поколению тензорных ядер. В нем реализована связь NVLink-C2C с процессором Nvidia Grace на базе Arm, который включает 20 энергоэффективных ядер. Также заявлена поддержка сетей ConnectX 7, 128 ГБ объединенной памяти и до 4 ТБ хранилища NVMe.

MS-C931 ориентирован на работу с крупными языковыми моделями — его возможности позволяют запускать ИИ-модели до 200 миллиардов параметров, а при использовании двух чипов — до 405 миллиардов. Устройство уже поставляется с установленным ПО Nvidia для ИИ.