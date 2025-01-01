MSI выпустила финальный BIOS для повышения производительности процессоров intel

Опубликовано 01 января 2025, 11:541 мин.
MSI выпустила финальный BIOS для повышения производительности процессоров intelОбновление повышает стабильность и производительность платформы
MSI выпустила финальную версию BIOS для материнской платы MEG Z890 Ace, включающую долгожданные улучшения производительности для процессоров Intel Arrow Lake. Это обновление стало доступно спустя несколько дней после выхода бета-версий BIOS от других вендоров, совместимых с обновлением PR5 от Intel.
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Процессоры Arrow Lake столкнулись с проблемами нестабильности и низкой производительности в момент своего релиза. Intel обещала исправить эти недочеты к концу ноября или началу декабря. В отчете компании указано, что четыре из пяти основных проблем были решены. В январе должно было выйти окончательное обновление, которое включает микрокод 0×114 и обновленную версию прошивки CSME.
MSI опередила план и выпустила BIOS «7E22v1A41», который соответствует стандартам Intel PR5. Это обновление включает необходимый микрокод и новую версию CSME.