MSI выпустила финальный BIOS для повышения производительности процессоров intel

Процессоры Arrow Lake столкнулись с проблемами нестабильности и низкой производительности в момент своего релиза. Intel обещала исправить эти недочеты к концу ноября или началу декабря. В отчете компании указано, что четыре из пяти основных проблем были решены. В январе должно было выйти окончательное обновление, которое включает микрокод 0×114 и обновленную версию прошивки CSME.

MSI опередила план и выпустила BIOS «7E22v1A41», который соответствует стандартам Intel PR5. Это обновление включает необходимый микрокод и новую версию CSME.