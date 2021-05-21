Наука и технологии
Сегодня в 12:01
MSI выпустила игровой монитор с прорывной частотой обновления 200 Гц
Но, внезапно, так и не назвала его цену
Как стало известно, компания MSI выпустила новый игровой монитор — Optix MAG301RF. Новинка оснащена жидкокристаллической панелью типа Rapid IPS, а также технологией, позволяющей получить время отклика в 1 мс.
Но одной из главных особенностей монитора является частота обновления. На официальном сайте девайса заявляется, что этот параметр равен 200 Гц. Для сравнения, многие игровые мониторы могут «похвастаться» лишь 144 Гц.
Размер экрана устройства — 29,5 дюйма, а разрешение — 2560 x 1080 пикселей. Максимальная яркость, заявленная производителем, составляет 300 кд/м2 при контрастности 1000:1 и углами обзора 178°.
Сообщается, что MSI Optix MAG301RF получил сертификацию Nvidia G-Sync Compatible. Что интересно, несмотря на релиз, новинка всё ещё не имеет какой-то конкретной цены.