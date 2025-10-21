MSI выпустила компактную материнскую плату MPG X870I EDGE TI EVO Wi-Fi

Плата имеет 8+2+1 фаз питание SPS 110A. Она поддерживает два слота DIMM с частотой до 10 000 МТ/с в конфигурации 1DPC 1R.

Для видеокарты предусмотрен один слот PCIe 5.0×16, рядом со слотами памяти установлен слот под FP-карту. В комплект входит 5-в-1 карта расширения интерфейса XPANDER, сама плата предлагает три M.2 слота и два SATA порта.

Под BIOS заложено 64 МБ, что позволяет поддерживать как текущие, так и будущие процессоры AMD Zen 6. Также есть: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G LAN, множество USB-портов, включая USB4 и 10 Гбит/с Type-A.