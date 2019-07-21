«Мстители: Финал» поставили рекорд по кассовым сборам в истории человечества

«Мстители: Финал» должны собрать в ближайшие выходные достаточную сумму, чтобы поставить рекорд по кассовым сбором за всю историю кинематографа. Об этом сообщило издание Variety.

Последние «Мстители» таким образом обойдут «Аватар» Джеймса Кэмерона, который удерживал лидерскую позицию вот уже десять лет.

В субботу сборы достигли отметки в 2,7892 млрд долларов, тогда как «Аватар» собрал в своё время 2,7897 млрд долларов. Таким образом, от абсолютного рекорда «Мстителей» отделяет всего 500 тысяч долларов.

Во время выступления на конференции Comic-Con в Сан-Диего глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал событие так: «Я поздравляю команду Marvel Studios и Walt Disney Studios и благодарю поклонников по всему миру, которые подняли «Мстители: Финал» на эти исторические высоты. Конечно, даже спустя десятилетие влияние «Аватара» Джеймса Кэмерона остаётся столь же мощным. Удивительные достижения этих фильмов доказывают, что кино способно затрагивать эмоции и объединять людей. У талантливых кинематографистов, которые стоят за этими мирами, есть гораздо больше возможностей, поэтому мы с нетерпением ждём будущего как киновселенной Marvel, так и Пандоры».