MTS AI представила новую языковую модель для корпоративных клиентов

MTS AI Chat может быть использована для автоматизации процесса подбора и найма персонала, обучения сотрудников через корпоративные чат-боты, а также ответов на вопросы о внутренних правилах и проектном опыте компании. Это решение помогает снизить нагрузку на HR-департамент и другие отделы, обеспечивая более эффективное сопровождение персонала.

MTS AI Chat может использоваться как самостоятельное решение или в сочетании с другими продуктами компании. Оно поддерживает глубокую кастомизацию. На данный момент модель доступна для корпоративных клиентов, и компания планирует ее внедрение в публичный доступ.