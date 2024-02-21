MTS AI представила новую языковую модель для корпоративных клиентов

Опубликовано 21 февраля 2024, 22:28
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MTS AI представила новую языковую модель для корпоративных клиентовОна снизит нагрузку на HR-департамент
Команда разработчиков MTS AI представила языковую модель MTS AI Chat, предназначенную для корпоративных клиентов. Эта модель обеспечивает возможность автоматизированного написания текстов, таких как должностные инструкции, деловые письма, а также ответы на вопросы сотрудников и граждан, пишет CNews ссылаясь на представителей компании.
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MTS AI Chat может быть использована для автоматизации процесса подбора и найма персонала, обучения сотрудников через корпоративные чат-боты, а также ответов на вопросы о внутренних правилах и проектном опыте компании. Это решение помогает снизить нагрузку на HR-департамент и другие отделы, обеспечивая более эффективное сопровождение персонала.
MTS AI Chat может использоваться как самостоятельное решение или в сочетании с другими продуктами компании. Оно поддерживает глубокую кастомизацию. На данный момент модель доступна для корпоративных клиентов, и компания планирует ее внедрение в публичный доступ.
Источник:CNews
Автор:Булат Кармак
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