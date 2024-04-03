МТС анонсировала гибридную конференцию True Tech Day для тысяч айтишников

Мероприятие будет проходить в гибридном формате: участники смогут посетить его очно или присоединиться к онлайн-трансляции.

В 2023 году True Tech Day объединила более 1500 офлайн- и 60 000 онлайн-участников. В этом году программа конференции будет разделена на пять тематических треков, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообществ представят свои доклады.

Одной из ключевых тем True Tech Day 2.0 станет связь науки и технологий. Спикеры обсудят актуальные технологические направления, такие как:

Построение облачных платформ и обеспечение безопасности в облаке

Новые подходы в языках программирования

Нейросети и машинное обучение

Software 2.0 и искусственный интеллект

Большие языковые модели

Deep Learning в разработке лекарственных препаратов

Управление базами данных в крупных компаниях электронной коммерции

Искусственный интеллект в дизайне новых материалов

Посетив мероприятие, начинающие разработчики узнают, с чего начать работу с языковыми моделями, как запустить их практически на любом домашнем железе, на какие настройки обратить внимание и как такие модели использовать.

Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL, а DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в мультикластерной среде Kubernetes.

Помимо образовательных треков, участников конференции ждут развлекательные и тематические зоны: профессиональные воркшопы, дискуссии, экспертные сессии, интерактивные игры и квизы, фестиваль продуктов. Завершится True Tech Day 2.0 музыкальным сетом от популярных исполнителей.