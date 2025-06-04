МТС будет обеспечивать работу сервисов и интернета в китайских машинах

МТС объявила о расширении сотрудничества с китайской телекоммуникационной компанией China Telecom. Новое соглашение, подписанное на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», предполагает развитие и внедрение IoV-решений (Интернет вещей в транспорте) для российского авторынка. Партнёрство охватит крупнейших автопроизводителей, включая HAVAL, Changan и Avatr, и сфокусируется на разработке сервисов для подключённых автомобилей, таких как мультимедиа, телематика и автономная связь.

Компании начали совместную работу ещё в 2020 году, запустив проект для HAVAL. С тех пор партнёры накопили значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей. В рамках нового этапа сотрудничества планируется масштабирование IoV-услуг, включая технологии Connectivity as a Service и интеграцию платформы «МТС M2M Менеджер». Это решение предлагает безопасный и стабильный канал связи для IoT-устройств и упрощает управление инфраструктурой связи, что особенно важно для автопроизводителей и разработчиков сервисов.

МТС активно развивает IoV-направление с 2019 года, среди нововведений специальные eSIM для автомобилей, онлайн-навигация и управление транспортом через мобильные приложения. Представители компаний уверены, что усиление партнёрства ускорит цифровую трансформацию автомобильной отрасли и сделает передовые технологии доступнее для пользователей.