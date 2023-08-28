МТС: Число спам-звонков россиянам выросло более чем в 2 раза в 2023 году

В первой половине 2023 года россияне получили более 3,8 миллиарда надоедливых спам-звонков, что вдвое больше, чем в прошлом году. Эту информацию предоставила компания МТС, которая является оператором сотовой связи.

Также «МегаФон» отметил рост числа спам-звонков, который составил 40% по сравнению с предыдущим годом. Оператор Tele2 сообщил, что в среднем каждый абонент получает восемь-девять рекламных звонков ежемесячно.

Москва и Санкт-Петербург оказались лидерами по числу спам-звонков, затем следуют города Краснодар, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Самара. Для борьбы с нежелательными звонками операторы используют технологию анализа больших данных, чтобы определять спам по его характеристикам, таким как продолжительность, частота, массовость и реакция пользователей.