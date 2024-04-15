Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровья

Опубликовано 15 апреля 2024, 12:05
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Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровьяТехнологии сделают жизнь лучше уже сегодня
МТС объявила о старте регистрации на хакатон True Tech Hack.
Хакатон направлен на поиск инновационных ИТ-решений, которые помогут повысить качество жизни людей с особыми потребностями. К участию приглашаются разработчики, специалисты по Data Science, менеджеры по продуктам и дизайнеры.
Участники будут соревноваться в двух треках:
- «Улучшение клиентского опыта витрины МТС Live для пользователей с особыми потребностями». В рамках него будут разрабатываться решения для более удобного подбора площадки, покупки билетов и посещения мероприятия.
- «Разработка голосового управления для МТС Финтех на основе искусственного интеллекта для людей с ограниченными возможностями здоровья». Тут акцент будет на разработке дополнительного функционала для веб-приложения МТС Финтех, который сделает его доступнее.
Авторы лучших проектов получат денежные призы: 400 тыс рублей за 1 место, 250 тыс рублей за 2 место и 100 тыс рублей за 3 место.
Регистрация на хакатон открыта до 25 апреля. Подробности о мероприятии, а также технические задания для каждого трека можно найти на сайте хакатона по ссылке.