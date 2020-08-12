МТС и Spotify стали официальными партнерами в России

Так, в рамках данного партнерства абоненты МТС смогут воспользоваться бесплатной подпиской Spotify Premium сроком в шесть месяцев. Напомним, что сам сервис стал доступен для россиян буквально 15 июля. На сегодняшний день сервисом пользуются более 286 млн пользователей. Более того, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом количество платных пользователей Spotify увеличилось на 31%.

Отмечается, что подобные соглашения компаниями заключаются как минимум на полтора-два года. Ожидается, что таким образом МТС получит не только лояльность пользователей, но и приток новых абонентов.