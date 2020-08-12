Наука и технологии
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МТС и Spotify стали официальными партнерами в России
Абоненты оператора смогут получить подписку Spotify Premium бесплатно на полгода
Еще до того, как стриминговый сервис Spotify был запущен в России, источники говорили о том, что мобильный оператор МТС может оказать помощь шведской компании в запуске на российском рынке. Сейчас же стало известно, что компании стали официальными партнерами.
Так, в рамках данного партнерства абоненты МТС смогут воспользоваться бесплатной подпиской Spotify Premium сроком в шесть месяцев. Напомним, что сам сервис стал доступен для россиян буквально 15 июля. На сегодняшний день сервисом пользуются более 286 млн пользователей. Более того, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом количество платных пользователей Spotify увеличилось на 31%.
Отмечается, что подобные соглашения компаниями заключаются как минимум на полтора-два года. Ожидается, что таким образом МТС получит не только лояльность пользователей, но и приток новых абонентов.