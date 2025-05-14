МТС ID «научили» распознавать дипфейки

МТС объявила о внедрении дипфейк-детектора от VisionLabs в свой сервис идентификации МТС ID KYC. Эта технология поможет банкам, страховым компаниям, маркетплейсам и другим организациям минимизировать риски цифрового мошенничества. Точность детектора на тестах VisionLabs составила 99,3%, что позволяет эффективно определять поддельные видео, созданные с использованием современных сервисов.

МТС ID KYC ориентирован на компании, которые обязаны проверять личность клиентов. Пользователю достаточно сделать селфи и фото паспорта, чтобы пройти удалённую идентификацию. Это удобно для получения финансовых услуг, таких, как открытие электронных кошельков или оформление микрозаймов. Дополнительно в сервисе уже работают антифрод-алгоритмы Liveness от VisionLabs, которые определяют, что перед камерой находится живой человек, а не фото или видео.

Детектор дипфейков распознаёт замену лица, перенос выражений и другие виды подделок, даже если видео снято на фронтальную камеру низкого качества. Технология уже используется в банках Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, где помогает предотвращать мошенничество. В МТС считают, что этот шаг укрепит доверие пользователей к сервису и повысит безопасность на фоне роста числа кибератак.