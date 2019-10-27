МТС изменил условия обслуживания в роуминге

Так, для абонентов МТС увеличится объем трафика, доступного на максимальной скорости при подключенной опции “Бит за границей” и составит 500 МБ в сутки вместо прежних 100. При подключении “Макси БИТ за границей” и “Супер БИТ за границей” объем трафика в сутки увеличится с 200 МБ до 900 и с 1 ГБ до 1,5 соответственно. Что важно, цена на услугу связи не изменится, а последняя опция вообще позволяет пользоваться интернетом в 11 странах без какого-либо ограничения трафика.

Также оператора связи планирует запустить новую опцию под названием “Забугорище +”, в рамках которой будет позволено не платить за уже существующую опцию “Забугорище” в течение 10 дней, причем как в зоне “Популярные страны”, так и в зоне «Прочие страны”.