МТС изменила название сети в смартфонах из-за пандемии

Что интересно, смена происходит в несколько этапов: так, часть абонентов все еще не получила изменения, в то время как некоторые еще с 22 марта текущего года видят новую надпись в статус баре своего смартфона. По словам представителей мобильного оператора, таким образом МТС намерена напомнить своим клиентам, что на сегодняшний день очень важно по возможности оставаться дома, тем самым мешая вирусу распространяться с прежней скоростью.

Также стоит отметить, что доступ к ТВ и домашнему интернету в России компания намерена предоставлять даже при нулевом балансе вплоть до 30 апреля.