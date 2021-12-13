МТС купил компанию-разработчика систем распознавания лиц

Наука и технологии
Сегодня в 17:22
1 мин.
МТС купил компанию-разработчика систем распознавания лицНо не собирается туда вмешиваться
Дочерняя компания МТС Intema выкупит контрольный пакет акций компании VisionLabs, которая специализируется на разработке ИИ-решений в области компьютерного зрения. Они будут выкуплены у основателей VisionLabs, «Сбера» и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC.
Сумма сделки составит около 7 млрд рублей. Однако финальную стоимость огласят в течение трёх лет по итогам анализа показателей компанией. Закрыть сделку планируют в 2022 году.
Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке.
Вячеслав Николаев
Президент МТС
VisionLabs реализовала более 500 проектов в 37 странах. Программное обеспечение VisionLabs используется в 1,7 миллиона камер.
Источник: Сбер