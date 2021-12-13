МТС купил компанию-разработчика систем распознавания лиц

Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке.