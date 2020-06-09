МТС может помочь популярному музыкальному сервису Spotify в запуске в России

Важно понимать, что сотрудничество с мобильными операторами в данном вопросе — вполне логичный шаг. И само собой, Spotify вряд ли ограничится лишь поддержкой МТС на старте. Но именно о том, что запуск планируется к началу осени 2020 года, а МТС может продавать подписку в рамках своих тарифов, стало известно сразу от трех анонимных источников.

Напомним, что Spotify зарегистрировала юридическое лицо в России еще в 2014 году, но в связи со множеством причин было принято решение отложить запуск. Свежие разговоры о появлении популярного музыкального сервиса в нашей стране начали ходить в 2019 году — сначала говорилось о запуске в конце лета прошлого года, а затем и о новогодних праздниках. Затем, уже в апреле текущего года, издание Bloomberg рассказало, что Spotify отложила запуск сервиса в России из-за пандемии, но всё ещё планирует его в 2020 году.