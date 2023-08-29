МТС начал предупреждать абонентов об оформлении на них кредита и утечке личных данных

Она обещает стать настоящим щитом для абонентов, предупреждая их о попытках оформления кредитов и микрозаймов на их имя, а также о возможных утечках личных данных.

«ФинЗащита» работает просто: если кто-то пытается взять кредит на имя абонента, сервис моментально отправляет SMS-уведомление. Кроме того, услуга мониторит изменения в кредитной истории и предупреждает, если кто-то запрашивает её.

В случае утечки данных из какого-либо сервиса, «ФинЗащита» также предупредит абонента и даст рекомендации по дальнейшим действиям.

Подключиться к «ФинЗащите» можно на официальном сайте МТС. Стоимость подписки варьируется от 49 до 99 рублей в месяц, в зависимости от срока подписки. Однако, при подключении с 21 августа по 30 сентября 2023 года, услуга будет бесплатной в течение полугода.