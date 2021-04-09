МТС начала продавать портативный датчик мониторинга микроклимата в форме яйца

Известно, что с помощью “Цельсиума” можно мониторить температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Устройство выявляет эти показатели и регулярно передает их на облачную платформу. Если фиксируются отклонения – пользователя уведомляют об этом в специальном приложении с одноименным названием, которое доступно для Android и iOS.

“Сеть NB-IoT МТС покрывает более 90 % потенциальных потребителей в 80 регионах страны и позволяет устройству работать до двух лет без замены батарейки даже в самых труднодоступных местах, например, в складских помещениях или подвалах. Наши датчики уже работают даже в Антарктиде — контролируют микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс”, — поделился Армен Аветисян, вице-президента МТС по интернету вещей и промышленной автоматизации.

Оценили “Цельсиум” в 7 тыс рублей. Продажи начнутся уже в этом месяце.