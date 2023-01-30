МТС начнёт брать комиссию за пополнение баланса через любые банки, кроме МТС Банка

Представители компании заявили, что решение о введении комиссии обусловлено «появлением дополнительных расходов», связанных с пополнением счёта из других банков. Сам сбор составит 1% от суммы пополнения и будет взиматься при оплате банковской картой в приложении «Мой МТС», на сайте mts.ru и в некоторых партнёрских сервисах.

В то же время комиссия не коснется автоматических платежей и пополнений, осуществляемых через магазины МТС и отделения МТС Банка.

Напомним, что ранее стало известно о планах Ростелекома приобрести МегаФон — второго по размерам мобильного оператора в России.