МТС начнёт получать информацию о пользователях Telegram

МТС реализует новый проект в Telegram, который позволит российским компаниям, включая малый и средний бизнес, создавать целевую рекламу, учитывая интересы и местоположение пользователей мессенджера. Согласно сообщению пресс-службы оператора, этот сервис обеспечивает гибкую настройку, включая географический и интересный таргетинг, а также ориентирование на сегменты и группы Telegram.

МТС позволяет начать рекламную кампанию с любой бюджетной суммы, и стоимость определяется в российских рублях. Для малых и средних предприятий доступны низкие цены, начиная с 90 копеек за сообщение.

Компания также предоставляет рекламодателям доступ к стандартным инструментам Telegram, основанным на Big Data, включая возможности таргетинга по каналам, категориям, интересам и географическим данным. Следует отметить, что Telegram является ведущим мессенджером в России с огромной аудиторией, и этот проект открывает новые перспективы для компаний, желающих достичь своей целевой аудитории в этой популярной платформе.