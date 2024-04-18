МТС начнёт выпускать станции для 5G и 4G сетей до конца 2024 года

Телеком-бизнес столкнулся с проблемами из-за ухода зарубежных поставщиков IT-оборудования и нехватки российских альтернатив. В конце 2023 года компания «Иртея», дочерняя структура МТС, объявила о запуске производства собственных базовых станций 5G и 4G. Планировалось начать выпуск на заводе «Микран» в Томске, но позже было решено создать устройства на своей площадке, сообщил президент МТС Вячеслав Николаев.

Николаев объяснил, что проект будет реализован совместно с партнёрами, включая инвестфонд «Передовые технологии», который стал совладельцем «Иртеи» в январе 2024 года. Ожидается, что выпуск станций начнётся во II или III квартале. Новая фабрика сможет производить от 10 000 до 20 000 базовых станций ежегодно, а в текущем году планируется выпустить около 1000 станций.

Согласно дорожной карте на период до 2030 года, «Иртея» займётся разработкой базовых станций с открытой архитектурой OpenRAN. Планируется направить на этот проект значительные средства и получить государственное финансирование. Серийное производство планируется запустить к сентябрю 2024 года, а к июню 2026 года ожидается выпуск до 20 000 станций в год.