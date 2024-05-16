МТС «научит» своего голосового помощника предупреждать о мошеннических звонках

МТС представила новую функцию цифрового ассистента «Марвин», который будет помогать обнаруживать мошеннические звонки. Она была анонсирована на конференции «МТС Платформа» Инессой Галактионовой, первым вице-президентом компании по телекоммуникационному бизнесу.

Этот ассистент, используя искусственный интеллект и данные BigData, сможет определить, насколько надёжен звонок, и предупредить абонента об этом. Ожидается, что «Марвин» станет доступен всем абонентам МТС уже в III квартале и будет работать на любых телефонах без интернета.

Помимо обнаружения мошенничества, в будущем ассистент сможет предоставлять такие услуги, как переводчик в реальном времени и эмоциональная поддержка. Пользователи смогут настроить его под себя, что сделает его почти как персонального ассистента.