МТС назвал дату повышения цен на тарифах

Информация об изменениях стала известна благодаря официальном сайту оператора. ”С 30 января 2020 года будут скорректированы некоторые параметры ряда тарифов и опций. Незначительная корректировка коснется стоимости звонков, интернета и SMS, размера абонентской платы и стоимости услуг связи сверх включённых пакетов (при наличии на тарифе), а также и платы за подключение и использование дополнительных опций”, - указано в сообщении.

Отмечается, что изменения не коснуться развлекательных сервисов, а также не распространяться на услуги связи в поездках по миру.