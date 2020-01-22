Наука и технологии
Сегодня 13:01
МТС назвал дату повышения цен на тарифах
Уже совсем скоро
Несмотря на то, что ранее представители МТС сообщали, что не планируют повышать цены тарифов на услуги связи в текущем году, это оказалось неизбежным. Так, рост стоимости тарифов можно ожидать уже через несколько дней, а именно 30 января.
Информация об изменениях стала известна благодаря официальном сайту оператора. ”С 30 января 2020 года будут скорректированы некоторые параметры ряда тарифов и опций. Незначительная корректировка коснется стоимости звонков, интернета и SMS, размера абонентской платы и стоимости услуг связи сверх включённых пакетов (при наличии на тарифе), а также и платы за подключение и использование дополнительных опций”, - указано в сообщении.
Отмечается, что изменения не коснуться развлекательных сервисов, а также не распространяться на услуги связи в поездках по миру.