МТС объединился с банками с новом сервисе для защиты от телефонных мошенников

Компания МТС представила новый сервис для борьбы с телефонными мошенниками, который позволит банкам получать уведомления в реальном времени о подозрительных действиях со своими клиентами. Пресс-служба компании сообщает, что с помощью этого инструмента банки смогут быстрее реагировать на мошенничество и предотвратить потери.

Новый сервис значительно улучшает точность выявления мошенников, увеличив её на 45%. Ранее банки получали информацию о подозрительной активности только после завершения транзакции, теперь же они будут уведомляться сразу, что даёт больше времени для предотвращения мошенничества. Система использует машинное обучение и регулярно обновляет данные о возможных угрозах, чтобы адаптироваться к изменениям в методах мошенников.

Максим Синяков, директор Big Data МТС, отметил, что запуск этого антифрод-решения станет важным шагом в повышении безопасности клиентов. Он подчеркнул, что благодаря новому сервису банки смогут изменить подход к управлению рисками и уделять больше внимания аномалиям в поведении клиентов. Также те, кто решит подключиться к системе, получат дополнительную защиту в моменты подозрительных действий.