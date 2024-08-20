МТС обновил систему защиты абонентов от спам-звонков

Компания МТС добавила в свой сервис «Защитник» новую бесплатную функцию, которая позволяет определять номера и защищает от спам-звонков. По информации от пресс-службы оператора, система работает на основе Big Data и помогает пользователям распознавать, кто звонит, в том числе через мессенджеры. При этом, на экране смартфона отображается источник вызова, а звонки помечаются разными цветами в зависимости от их надёжности: зелёный для надёжных, жёлтый для возможного спама и красный для явно нежелательных вызовов.

Кроме того, спам-звонки делятся на категории, чтобы абоненты могли лучше понимать, с каким типом спама имеют дело. В МТС отметили, что с начала года по июль 61% всех спам-звонков относились к категории «Реклама и опросы», 20% — к «Коллекторам» и 13% — к категории «Банки и финансы». Сервис также способен определять официальное название компании, если номер есть в справочниках и открытых источниках, а база данных обновляется автоматически.

Директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук подчеркнул, что количество спам-звонков продолжает расти, поэтому МТС решила расширить бесплатные функции сервиса. За первые полгода 2024 года компания заблокировала 1,3 миллиарда спам-звонков, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, для всех абонентов теперь доступен бесплатный рейтинг безопасности, который показывает, насколько они уязвимы к спаму. Ранее МТС также внедрила функцию поиска утечек персональных данных, которая позволяет узнать, какие данные утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников, и получить рекомендации по их защите.