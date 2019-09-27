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МТС открыл огромную онлайн-библиотеку для абонентов других операторов

МТС Библиотека открылась для всех читателей

Оператор МТС открыл свой сервис МТС Библиотека для абонентов других российских операторов.

Теперь клиенты всех российских операторов получили возможность читать книги по подписке через приложение «МТС Библиотека» и на сайте books.mts.ru.

В библиотеке доступны 185 тысяч электронных книг, более 55 тысяч – бесплатно, 35 тысяч аудиокниг, а также каталог популярных электронных газет и журналов. Можно слушать книги Дэна Брауна и Бориса Акунина, Стивена Хокинга и Илона Маска, Энтони Робинса и Михаила Лабковского.

Пользователи, оформившие подписку, получают рекомендации и подборки на основе своих предпочтений, возможность читать и слушать книги офлайн, настраивать режим чтения.

Читатели могут выбрать и комбинировать абонементы-подписки из трех доступных – «Книги», «Аудио» или «Пресса». Стоимость абонементов – от семи рублей в день.

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