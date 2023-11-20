МТС отметит 30-летие розыгрышем миллионов призов. Участвовать могут все

В рамках акции компания разыграет 70 тыс ценных призов, включая автомобили, путешествия, встречи с знаменитостями и множество других подарков, а также до 4 млн подписок на продукты своей экосистемы.

Представители бренда отметили, что за годы своего существования МТС преобразилась из крупного телеком-оператора в цифровую экосистему с множеством интегрированных сервисов.

В честь дня рождения компании, МТС предлагает подарочные сеты от ключевых сервисов своей экосистемы. Среди них — автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествия от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками и т.д. Также в числе призов — встречи с известными писателями, артистами и амбассадорами бренда.

Для участия в розыгрыше достаточно подтвердить свое участие на сайте 30.mts.ru или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения гарантированного приза.

Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.