МТС передаст создание рекламы под управление ИИ

МТС представила новую технологию для своей DSP-платформы — робота-трейдера. Этот робот, основанный на искусственном интеллекте, позволяет автоматически управлять рекламными кампаниями в цифровой среде, повышать их эффективность и экономить бюджет до 50% при сохранении основных показателей эффективности.

Новый инструмент предназначен для крупных рекламодателей и рекламных агентств, работающих с «МТС DSP». Робот-трейдер использует подход Reinforcement learning (RL), который является одним из перспективных направлений искусственного интеллекта. Он анализирует статистику по рекламным кампаниям, проверяет выполнение основных показателей эффективности и принимает решения о внесении изменений, чтобы достичь заданных метрик. Робот может контролировать ставки, а также влиять на параметры кампании, такие как домены, SSP-платформы, баннеры и девайсы.

Новую технологию представила команда AdTech, МТС. Робот-трейдер расширит возможности МТС DSP и постепенно станет доступным клиентам в форматах full-service и self-service. Он позволяет брендам экономить до 50% бюджета на рекламу при сохранении основных показателей эффективности. Тесты показали, что использование робота-трейдера в среднем снижает стоимость рекламной кампании на 25% и увеличивает CTR на 35%. В будущем МТС планирует расширить доступ к роботу-трейдеру для self-service клиентов и интегрировать его в другие рекламные продукты.