МТС перестал брать деньги за прослушивание музыки в Spotify

По словам представителей МТС, действовать новая тарификация начнет уже сегодня, 8 сентября 2020 года. При этом также стоит напомнить, что прямо сейчас все абоненты МТС, не имеющие аккаунта Spotify, могут подключиться к сервису и получить бесплатную пробную подписку на 6 месяцев.

По поводу сотрудничества с шведским музыкальным сервисом высказался и директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев: