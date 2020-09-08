МТС перестал брать деньги за прослушивание музыки в Spotify
По словам представителей МТС, действовать новая тарификация начнет уже сегодня, 8 сентября 2020 года. При этом также стоит напомнить, что прямо сейчас все абоненты МТС, не имеющие аккаунта Spotify, могут подключиться к сервису и получить бесплатную пробную подписку на 6 месяцев.
По поводу сотрудничества с шведским музыкальным сервисом высказался и директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев:
В прошлом месяце мы заключили партнерское соглашение с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify, в рамках которого предложили нашим абонентам эксклюзивные условия — полгода бесплатной подписки Spotify Premium. Следующий шаг — обнуление трафика на прослушивание музыки для абонентов тарифов популярной линейки «Х», куда уже входит более 30 сервисов с безлимитным трафиком