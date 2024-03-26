МТС первыми в России обеспечили спутниковую связь с Антарктидой

Мобильная компания МТС установила оборудование для связи на антарктической станции «Беллинсгаузен», что стало первым таким случаем среди российских компаний. Это оборудование, работающее на стандарте 2G, обеспечивает связь через спутниковый канал и адаптировано для антарктических условий.

Работа проводилась в рамках совместного проекта МТС, Российской антарктической экспедиции и научного института. Для устойчивой работы техники учли все особенности антарктического климата, где часто идут снег и дождь.

Это решение значительно облегчит жизнь учёным и исследователям, которые проводят метеорологические и океанографические наблюдения на станции. Они смогут легко общаться с внешним миром и оставаться на связи с семьёй и коллегами, что важно для успешной работы и безопасности на отдалённом острове.