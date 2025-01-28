МТС: почти половина всех звонков в России прошла через интернет

VoLTE (Voice over LTE) обеспечивает передачу голоса через 4G-интернет, предлагая высокое качество связи, мгновенное соединение с собеседником и возможность пользоваться интернетом во время разговора. Технология VoWiFi (Voice over WiFi) позволяет совершать звонки через локальные сети Wi-Fi, что особенно полезно в местах с плохим сигналом сотовой связи — например, в подвалах или торговых центрах.

МТС отмечает, что доля трафика VoLTE достигла 39,3%, а VoWiFi — 5,8%. Рост популярности этих технологий связан с модернизацией сети и увеличением числа современных 4G-устройств. В 2024 году МТС завершила внедрение VoLTE на федеральном уровне, сделав услугу доступной во всех регионах своего присутствия.

Лидерами по использованию VoLTE стали Московский регион (50%), Новосибирская область (47,3%), Омская область (47%), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (46,4%) и Томская область (46%). Поволжский федеральный округ показал самый высокий прирост трафика VoLTE — +12,5% за год.

Чтобы воспользоваться технологиями VoLTE и VoWiFi, пользователи МТС могут подключить функцию «Интернет-звонки» через приложение «Мой МТС» или командой 1116#. Дополнительных расходов это не требует.